التنوع العصبي يحصل على بطلة مؤسسية

عندما كانت شارلوت فالور صغيرة، شعرت بأنها مختلفة عن الأطفال الآخرين. نشأت في كوبنهاجن، وتعرضت للتنمر "بلا هوادة" من قبل زملائها في المدرسة. كانت في الأغلب فتاة صامتة، وانتقلت إلى فصل دراسي فيه طلاب بقدرات أقل.

حتى إنها شعرت بأنها بعيدة عن أشقائها الثلاثة. لم يحتفظوا بكتب صغيرة مليئة بالأرقام، أو كانوا متحمسين عندما اكتشفوا لوحة ترخيص جديدة لتدوينها. "كنت نوعا ما على الهامش. كان الأمر (...) أني لم أكن مثلهم".

بعد أعوام، بعد إيجاد طريق إلى مهنة خدمات مالية ناجحة من خلال الحب نفسه للأرقام، تساءل الزملاء المصرفيون عن سبب عدم رغبتها في "تناول النبيذ وتناول الطعام" مع عملائها. انزعج الرؤساء من ميل تاجرة سندات الحي المالي في لندن السابقة للمقاطعة والإدلاء بحقائق لا ترحم.

بعد عقود فقط، عندما كانت تبلغ من العمر 51 عاما، اقترح أحد الأصدقاء أن تقوم فالور، وهي رئيسة سابقة لمعهد المديرين في المملكة المتحدة، باختبار التوحد. لكن فالور كانت لا تزال مندهشة من أن الاختبار - والعشرة اختبارات التالية التي أخذتها للتأكد - وضعتها في مرتبة عالية من طيف التوحد. فجأة، كثير من الأمور بدت منطقية. لأنني تمكنت من الناحية الفكرية من عيش الحياة والمضي قدما".

يمكن أن تكون أماكن العمل أماكن لا ترحم "للتنوع العصبي" - وهو مصطلح يشمل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر الأداء وعسر القراءة وعسر الحساب وعسر الكتابة ومتلازمة توريت. يعمل واحد فقط من كل خمسة أشخاص مصابين بالتوحد في المملكة المتحدة، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

قررت فالور التحدث علنا عن التوحد أثناء عملها كرئيسة معهد المديرين - لاستخدام منصبها "للحديث عن التنوع العصبي بمعنى أوسع، والصعوبات التي تأتي معه، ولكن أيضا الأشياء الإيجابية".

تواصل المئات من الأشخاص، بما في ذلك كبار المديرين الذين "لم تكن لديهم الشجاعة للتحدث عن الموضوع علنا (...) يعود ذلك للعار المرتبط به".

بصفتها خبيرة في حوكمة الشركات وناشطة من أجل تنوع مجالس الإدارة، أرادت أن تفعل شيئا ملموسا لتغيير نظرة الشركات إلى التنوع العصبي - وكذلك المجتمع ككل.

"نحن (الأشخاص المتنوعين عصبيا) موجودون في كل مكان في كل شيء، كل الطبقات، كل الثقافات، لكن جميعنا مهمشون إلى درجات، وهذا شيء يجب أن يتوقف. الهدف النهائي هو أننا لسنا بحاجة إلى جميع التسميات الفرعية، إننا ببساطة يتم قبولنا على ما نحن عليه، كأشخاص في المجتمع".

في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، أطلقت فالور معهد التنوع العصبي في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا "لإعطاء صوت في العالم لجميع الأفراد المتنوعين عصبيا". سيقوم معهد التنوع العصبي بحملة لإدراج الأشخاص المختلفين في الأعصاب، للتأكد من فهمهم وتمثيلهم وتقديرهم على قدم المساواة.

ترفض فكرة أن التنوع العصبي مشكلة يجب التغلب عليها، بحجة أن هذا النهج يؤدي إلى التمييز المؤسسي. ستدعو المجموعة إلى إصلاح "علاجات التحويل" التي تهدف إلى "علاج" التنوع العصبي ولكن التي تعدها فالور قاسية وتمييزية.

"إنهم يحاولون تدريبنا لنكون أكثر طبيعية. ماذا عن السماح لنا أن نكون على سجيتنا؟ لدينا كثير من الإمكانات التي يمكننا طرحها على طاولة المفاوضات. نحتاج من "المجتمع" أن يقبل أن هناك طرقا مختلفة".

تبحث فالور في كيفية تعامل مجتمع الأقليات الجنسية مع التمييز على مدى عقود - "ما فعلوه وكيف تحولوا من كونه غير قانوني إلى قبول أكثر بكثير". وتقول إن كثيرا من الناس لا يرون التمييز ضد التنوع العصبي "لكن هناك (تمييزا) من المهد إلى اللحد.

"إذا تمكنا من الحصول على عشرة أو 20 أو 50 ألف شخص ليقولوا، "نحن متنوعون عصبيون "ثم وضعوا وجوههم على شاشة واحدة، يمكنك أن ترى أنه لا يوجد وجه واحد للتنوع العصبي. لا يعني ذلك أنك تبدو متوحدا، أو أنك تعاني عسر القراءة".

تريد فالور أن يصبح المعهد مجتمعا للأشخاص المتنوعين عصبيا، "للاحتفال بأننا هنا، بدلا من البحث عن طريقة للتخلص منا". لقد حددت هدفا طموحا لتسجيل مليون عضو في 100 دولة بحلول 2025.

وتضيف، "نحن بحاجة إلى نوع من النموذج التشغيلي قابل للتطوير، حيث يمكنك أن تكون عالميا ولكن محليا. هناك "الملايين" من الأشخاص المتنوعين عصبيا في العالم. إذا لم نتمكن من الحصول على نسبة صغيرة من ذلك، فإن الشيء الذي نقوم به ليس صحيحا".

يمكنها رؤية العقبات - ليس أقلها دفع أولئك الذين ليس لديهم علامات واضحة للتنوع العصبي إلى التقدم. حتى فالور شعرت أن هناك خطرا في الكشف عن نفسها في حالة إنكار التوحد الذي تعانيه "39 عاما من العمل الجاد".

أثناء مقابلة لوظيفة واحدة غير تنفيذية، سئلت عن كيفية تعاملها مع التعاطف - وهو فهم خاطئ شائع للأشخاص المصابين بالتوحد، كما تقول - ثم أخبرها الباحث عن الكفاءات أنها "تخيف أعضاء مجلس الإدارة".

ولكن في حالة وجود اختلافات، تقول فالور إنه يمكن تسخيرها واستخدامها بشكل فاعل. كانت غرفة التداول - بكثافتها وساعاتها الطويلة وبيئتها القائمة على النتائج - موطنا طبيعيا بالنسبة لها.

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بينما من ناحية، كانت بحاجة إلى "العمل بجد للحفاظ على التوازن والحفاظ على تقدمي للأمام"، فقد جعلها التوحد "بارعة في أشياء معينة مثل التداول، لأنك بحاجة إلى أن تكون شديد التركيز طوال الوقت، فأنت بحاجة إلى أن تكون سريعا في ذهنك".

وبعد إجراء المعاملات المصرفية، وجدت أن مجلس الإدارة مرحبا بها أيضا. شغلت فالور منصب رئيس عديد من الشركات جنبا إلى جنب مع مناصب أخرى في مجالس الإدارة في شركات مثل شركة البناء لاينج أو رورك. عملت مهاراتها بشكل جيد في اكتشاف مشكلات غرفة الاجتماعات والفرص. على الرغم من أن طريقتها - التي في الأغلب ما ينظر إليها على أنها دنماركية فظة قبل الكشف عن مرض التوحد لديها - لم تكن خالية من التحديات.

تقول، "أرى كثيرا من الأشياء في أنماط سلوك الناس، وفي كيفية عمل المنظمة، وفي كيفية عمل الرئيس التنفيذي". "المشكلة في ذلك هي أنني أرى أحيانا أنماطا قبل أن يراها المجلس (...) يبقى كثير من أعضاء مجلس الإدارة في المستوى الأكثر سطحية. لقد كلفني على مر الأعوام. عديد من الناس لا يريدون سماع ذلك".

وتوضح أن الانطباعات ستتغير ببطء فقط، حيث تتبنى الشركات سياسات لمساعدة الأشخاص ذوي التنوع العصبي بدلا من إعاقتهم - لكنها من خلال القيام بذلك، فهي على يقين من أنهم سيساعدون أعمالهم التجارية الخاصة.

"هناك أشخاص يرغبون في أن يكونوا قادرين على وضع كل جهودهم على الطاولة، لكنهم لا يستطيعون ذلك. هذا غير صحيح. نحن نعمل في الغالب مثل أي شخص آخر. نحن لسنا مختلفين. نحن في كل مكان. الجميع مدعو".