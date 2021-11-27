مفوض أوروبي: يجب أن يتضاعف انتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

ذكر المفوض الأوروبي للسوق الداخلي تيري بريتون لصحيفة "دي تيجد" البلجيكية أن انتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضاعف بحلول 2030، فيما من المقرر أن تعلن شركة إنتل تفاصيل عن استثمار كبير في المنطقة قريبا.

وقال بريتون في مقابلة مع الصحيفة "إنها مسألة أيام"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع بريتون أن الاتحاد الأوروبي سوف يعرض على صناعة أشباه الموصلات "نفس الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة واليابان"، في إشارة إلى قانون الرقائق الأوروبي المرتقب بوصفه إطار عمل للاستثمار.

وأضاف أن التكتل لن يستبعد مساعدة مالية مسموح بها في ظل قواعد مكافحة الاحتكار.

وقال "تماما مثل الدول الأخرى، نريد أن نكون منافسين فيما يتعلق بالإعانات"، مضيفا أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أقل اعتمادا على انتاج الرقائق الأسيوية.

كان الرئيس التنفيذي لشركة انتل، باتريك جيلسينجر قد صرح في أكتوبر الماضي إن عملاق الرقائق الأمريكي سوف يكشف عن مكان موقعه الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات قبل نهاية العام.

وتوقع أن النقص العالمي في الرقائق سوف يستمر حتى .2023 وسوف يكشف الاتحاد الأوروبي عن قانون الرقائق الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل في إطار إستراتيجية لتعزيز انتاج أشباه الموصلات. وتشمل أهدافه أن تكون حصة التكتل 20 % في السوق العالمية بحلول 2030.