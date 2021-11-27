"الصحة": تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 40 حالة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 29 حالة مؤكدة وتعافي 40 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549671 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 538824 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8832 حالة.