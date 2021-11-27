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وصول سلالة كورونا الجديدة إلى ألمانيا

وصول سلالة كورونا الجديدة إلى ألمانيا

الاقتصادية من الرياض

قال وزير في ولاية هيسن الألمانية اليوم إن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة باسم أوميكرون قد وصلت إلى ألمانيا على الأرجح، بحسب "رويترز" .
وكتب كاي كلوسه وزير الشؤون الاجتماعية في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا وتضم مطار فرانكفورت "اكتشفنا عدة تحورات مطابقة للسلالة أوميكورن في الليلة الماضية في مسافر عائد من جنوب أفريقيا".

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