أمريكا ترحب باعتزام أستراليا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

رحبت الولايات المتحدة باعتزام استراليا تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية، جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال المتحدث في البيان "نرحب بنية أستراليا إعلان حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي، إذ يمثل إلغاء التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية خطوة حاسمة إلى الأمام".

وأضاف "حزب الله هو منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية".

وتابع "تشكل القدرات القوية التي تتمتع بها هذه المنظمة شبه العسكرية والإرهابية وآليتها الدعائية وشبكاتها المالية الفاسدة عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

وأوضح أن هذا الإجراء خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها، بحسب ما نقلت "الألمانية".

كانت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الحكومة الأسترالية تعتزم تصنيف حزب الله "بالكامل" منظمة إرهابية.