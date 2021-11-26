قطاع الخدمات يقود الاقتصاد السويسري إلى نمو يفوق التوقعات .. تحسن الإنفاق الاستهلاكي

دفع قطاع الخدمات الاقتصاد السويسري إلى تحقيق معدلات نمو فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل عودة المستهلكين إلى المطاعم وأماكن الترفيه بعد عمليات الإغلاق التي كانت تهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا ارتفع 1.7 في المائة خلال الربع السنوي المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي، متفوقا على التوقعات بأن تصل نسبة النمو إلى 1.6 في المائة.

وارتفع معدل نمو قطاعي الفندقة والخدمات الغذائية 110.6 في المائة، فيما حقق قطاع الترفيه والفنون نموا 24 .9 في المائة، وتراجع قطاع التجارة 3.9 في المائة.

ونجح الاقتصاد السويسري في الخروج من فترة الجائحة دون ارتفاع في معدلات البطالة أو إفلاس شركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قطاع الصناعات الدوائية في البلاد.

وذكرت سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل في الربع الثالث معدلات نمو أعلى 1 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وتعود النظرة الإيجابية المتوقعة لأداء الاقتصاد السويسري مستقبلا إلى التحسن الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، فخلال 2020 انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، حيث اضطرت المتاجر والمطاعم والكافيهات إلى إغلاق أبوابها، كما ارتفعت معدلات البطالة وبلغت في يناير الماضي 3.7 في المائة، وذلك أعلى مستوى لها منذ عقود.

وتراهن الحكومة السويسرية على أن تغير سعر صرف الفرنك السويسري في مواجهة الدولار الأمريكي سيلعب دورا إيجابيا لاستعادة الاقتصاد الوطني جزءا من بريقه السابق.

يشار إلى أن سويسرا أعلنت خططا لتنظيم عملية الاستحواذ على الشركات السويسرية من قبل أموال الدول الأجنبية أو صناديق قريبة من الدولة بشكل أفضل. وحددت الحكومة أخيرا الخطوط الرئيسة للرقابة على الاستثمار الأجنبي في البلاد، وأكدت ضرورة وضع مشروع قانون للتشاور بشأنه في نهاية آذار (مارس) 2022.

ويعود ذلك الملف إلى آذار (مارس) العام الماضي، عندما تبنى برلمانيون، قبيل ظهور وباء كوفيد - 19، اقتراحا لحماية الاقتصاد السويسري. غير أن خشية الحكومة من الاتجاه الدولي وقوانينه المتعلقة بالاستثمار، دفعت البعض إلى الاعتراض على النص، فكان لزاما عليها تقديم مشروع مضاد. وها هي أقرت أمس خططا لفعل ذلك.

على الرغم من تقديم مشروعها، تجادل الحكومة بأنه لا ينبغي وضع مزيد من السيطرة والقيود على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، قائلة "إن نسبة تكلفة الشراء والاستحواذ إلى الفائدة المترتبة عليها متدنية".

وتؤكد أن لوائح ضوابط الاستثمار سارية المفعول وهي "كافية" لمواجهة أي تهديدات بشكل فعال، وأن المراقبة البسيطة كافية، وأن سياسة الانفتاح للاستثمار الأجنبي أمر بالغ الأهمية لسويسرا كموقع تجاري ولازدهار السكان.

وتواصل الحكومة، أن "الحد من تدفقات رأس المال في سويسرا من شأنه أن يزيد العبء الإداري على الشركات المعنية وعدم اليقين بالنسبة إلى المستثمرين، وسيضعف جاذبية المركز الاقتصادي السويسري. في المقابل، فإن الاستثمار يزود الشركات السويسرية بتدفق كاف لرأس المال والمعرفة، ما يسهم في القيمة المضافة وكذلك في الحفاظ على الوظائف وتأسيس الجديدة منها. لذلك يجب الحفاظ على انفتاح سويسرا وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب".