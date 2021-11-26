الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل سلالة كورونا الجديدة

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت أخيرا إلى زيادة الإقبال على المعدن، الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

ووفقا لـ"رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1797.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1797.70 دولار.

السلالة الجديدة التي رصدها علماء في دولة جنوب إفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

لكن الذهب خسر 2.6 في المائة، منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من آب (أغسطس) بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 983.53 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1877.11 دولار.

إلى ذلك، ارتفع الين الذي يعد ملاذا آمنا، بينما هبط الراند الجنوب إفريقي أمس، مع توخي المستثمرين الحذر بعدما دقت بريطانيا ناقوس الخطر بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في البلد الإفريقي.

وقفز الين 0.56 في المائة إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة بي 1.1.529 التي قد تجعل اللقاحات أقل فعالية.

ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار متجاهلا زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.

وقال شينيتشيرو كادوتا كبير خبراء العملات الاستراتيجيين لدى باركليز في طوكيو "مخاوف كوفيد تلعب دورا بالتأكيد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الين، ولأن جنوب إفريقيا هي مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه سبب واضح لتجنب الراند". ونزل الجنيه الاسترليني إلى 1.3305 دولار، مسجلا من جديد أدنى مستوى في 11 شهرا.

أما اليورو فقد ارتفع 0.12 في المائة إلى 1.12185 دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو 17 شهرا في وقت سابق هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.

وابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة تشمل الين واليورو والجنيه الاسترليني، أكثر عن مستوى 96.938 نقطة الذي سجله الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 17 شهرا، وسجل في أحدث التعاملات 96.715، ولكنه كان مرتفعا 0.73 في المائة، خلال الأسبوع وما زال متجها نحو تسجيل خامس مكسب أسبوعي.