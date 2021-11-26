تصاعد التوتر بين فرنسا وبريطانيا بفعل أزمة المهاجرين والصيادين

تصاعد التوتر على جانبي بحر المانش منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ منع صيادون فرنسيون أمس، وصول آليات الشحن إلى المحطة في نفق المانش، مطالبين بتسوية نزاعات صيد السمك بعد "بريكست" مع المملكة المتحدة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أغلق الصيادون بعشرات الشاحنات والسيارات، الطريق المؤدي إلى المحطة على الجانب الفرنسي في عملية استمرت يوم عمل وطني.

كما قطع الصيادون الفرنسيون قبل ذلك في عملية أولى الطريق على سفن بريطانية قبل أن يغلقوا مداخل الشحن في النفق تحت المانش.

وتفاقمت أزمة الثقة بين البلدين أكثر عندما اكتشفت باريس في أيلول (سبتمبر) أن واشنطن ولندن وكانبيرا قد تفاوضت سرا على اتفاقية شراكة استراتيجية، خسرت على إثرها فرنسا عقدا ضخما لبيع أستراليا غواصات.

وتجاوزت الأزمة بين باريس ولندن عتبة جديدة مع إلغاء فرنسا الحضور البريطاني لاجتماع مخصص لأزمة المهاجرين في أوج توتر مستمر أساسا بشأن النزاع المتعلق بصيد السمك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت باريس قد قررت إلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع مقرر غدا، حول ملف المهاجرين الذي يسمم العلاقات بين البلدين، وفقا لـ"الفرنسية".

ودعت لندن باريس إلى التراجع عن قرارها الذي جاء بعد رسالة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها من الفرنسيين استعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بعدما قضى 27 منهم في غرق زورقهم عندما كانوا يحاولون عبور المانش.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ما عده تصرفات "غير جدية" من قبل لندن بشأن ملف المهاجرين، وردا على سؤال حول هذه الرسالة خلال مؤتمر صحافي في روما، قال ماكرون "استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية، لا يتم التواصل بين مسؤول وآخر في مسائل كهذه عبر تويتر وعبر نشر رسائل".

وفي رسالة وجهها إلى بريتي باتيل رأى جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي أن رسالة جونسون إلى الرئيس الفرنسي بحد ذاتها "تشكل خيبة أمل"، مشددا على أن قرار نشرها أسوأ بعد".

وبناء على ذلك ألغى مشاركة باتيل في الاجتماع الذي دعي إليه الوزراء المكلفون بشؤون الهجرة في ألمانيا، هولندا، وبلجيكا فضلا عن المفوضية الأوروبية.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات القاسية جدا، طلبت لندن من باريس دعوة وزيرة الداخلية من جديد.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس عبر هيئة "بي بي سي" إنه "لا يمكن لأي دولة أن تعالج المسألة بمفردها، آمل أن يعيد الفرنسيون النظر في قرارهم".

وأضاف "هذا يصب في مصلحتهم وفي مصلحتنا وبالتأكيد في مصلحة الناس الذين يتعرضون للاتجار عن طريق تهريبهم إلى المملكة المتحدة مع مشاهد مأساوية نراها وموت أفراد".

وجاء هذا الخلاف بعد أقل من يومين على غرق سفينة قبالة كاليه ما أسفر عن مقتل 27 مهاجرا هم 17 رجلا وسبع نساء وثلاثة شبان في أسوأ حادثة منذ ارتفاع عدد عمليات عبور بحر المانش في 2018 في مواجهة الإغلاق المتزايد لميناء كاليه ونفق القطارات الذي كان يستخدم حتى ذلك الحين.

ويشكل عبور المهاجرين السريين نقطة حساسة وهو موضع توتر دائم لحكومة المحافظين البريطانية التي جعلت من مكافحة الهجرة محور حملتها في أوج "بريكست" وتواجه تدفق لاجئين بأعداد كبيرة على ساحل إنجلترا الجنوبي.

وكانت فرنسا وبريطانيا تبدوان راغبتين في إسكات خلافاتهما وتحسين التنسيق بينهما، لكن طلب بوريس جونسون أدى إلى توتر مع باريس.

وقال في رسالته "أقترح أن نضع اتفاقية ثنائية لإعادة القبول للسماح بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون بحر المانش" في إشارة إلى اتفاقات مماثلة أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس أو روسيا.

وبدت بريتي باتيل على الموجة نفسها ودعت أمام النواب البريطانيين إلى "جهد دولي منسق". لكن جابريال أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال لقناة "بي إف إم تي في" إن "هناك ما يكفي من الخطب المزدوجة والتصدير الدائم للمشكلات" من قبل بريطانيا.

وأضاف أن "ذلك يجعلنا نتساءل ما إذا كان بوريس جونسون لم يندم على مغادرة أوروبا لأنه ما أن يواجه مشكلة حتى يعتبر أنه على أوروبا معالجتها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستلغي اتفاقات توكيه التي حددت الحدود البريطانية على الساحل الفرنسي منذ 2004 في مقابل تعويض مالي، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إنه أيا تكن الاتفاقات المطبقة "لا يمكن القيام بذلك إطلاقا". وأضاف أنه "لا يمكن أبدا تغيير الجغرافيا ولا التوازنات الجيوسياسية ولا رغبة المهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى بريطانيا".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إن جونسون ليس نادما على رسالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن معالجة أزمة المهاجرين وإنه كتبها "بروح الشراكة والتعاون".

وردا على الرسالة، قال ماكرون لبريطانيا إن عليها أن تتعامل مع الأمر بجدية وإلا ظلت بمنأى عن المناقشات حول كيفية كبح تدفق المهاجرين الهاربين من الحرب والفقر في بلادهم عبر القنال الإنجليزي. وأضاف المتحدث باسم جونسون عن أزمة المهاجرين "نأخذ هذه القضية بجدية بالغة".

وردا على سؤال عما إذا كان جونسون يأسف على إرسال الرسالة ونشرها على "تويتر"، قال المتحدث "لا، رئيس الوزراء والرئيس ماكرون يدركان أهمية الوضع الذي يواجهانه، وسترون من لهجة الرسالة أن الأمر يتعلق بتعميق تعاوننا القائم".

كان جونسون قد حدد في رسالته خطوات قال إنها تهدف إلى ردع المهاجرين عن القيام برحلات الهجرة غير المشروعة والمحفوفة بالمخاطر عبر المياه الفاصلة بين البلدين.

وشدد جونسون في رسالته على ضرورة أن توافق فرنسا على تسيير دوريات مشتركة على شواطئها وعلى استعادة المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا.