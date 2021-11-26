للمرة الأولى .. سيارات ذاتية القيادة تصبح قيد الخدمة في بكين

وافقت بكين خلال الأسبوع الحالي على أول سيارات الأجرة ذاتية القيادة للاستخدام التجاري، وقد نشرت عشرات "روبوتاكسي" في شوارع العاصمة الصينية.

وتبدو "روبوتاكسي" كأنها سيارة عادية، لكن سيارة الأجرة البيضاء هذه من دون سائق، وتتواصل مع الزبائن رقميا للحصول على الاتجاهات وتلقي الدفع.

ويمكن لهذه السيارات أن تقل راكبين فقط في كل مرة، وتقتصر رحلاتها على منطقة ييتشوانج في جنوب المدينة. ويجلس موظف في شركة سيارات الأجرة أيضا في مقدم السيارة، تحسبا لأي حاجة لتدخل مفاجئ، لكن السيارة تقود نفسها بنفسها.

ويعتبر إطلاق "روبوتاكسي" خطوة مهمة في طموحات القيادة الذاتية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" والشركة الناشئة "بوني.أي" اللتين منحتا الضوء الأخضر لنشر السيارات الخميس.

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر أعواما قبل أن تعمل سيارات الأجرة دون أدنى تدخل بشري، بسبب القواعد ومتطلبات السلامة.

ويأمل المطورون أن يعتاد المستهلكون الصينيون بسرعة على فكرة التنقل في سيارة بدون سائق، كما سبق أن تقبلوا التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت وغيرها من الحلول الرقمية.

وأفادت الشركة الناشئة المدعومة من "تويوتا" بأن أكثر من 500 ألف رحلة أجريت بسياراتها خلال مراحل الاختبار المبكرة.

ويجب على الركاب الذين يريدون الاستعانة بسيارات "أبولو جو" الخاصة بشركة "بايدو" تنزيل تطبيق "لووبو كوايباو"، ويمكنهم ركوب سيارة أجرة في إحدى نقاط التحميل والتوصيل البالغ عددها 600.

وتوجد حاليا 67 سيارة أجرة من شركة "بايدو" على الطرق في بكين، وهي تتقاضى ما يزيد قليلا على يوانين "0.3 دولار" لرحلة مسافتها 5.9 كيلومتر.