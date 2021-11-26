التمويل يضع الصحة المالية لليابان على المحك .. ميزانية تكميلية بـ 314 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء الياباني أمس، على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (314 مليار دولار) للعام المالي 2021 لتمويل أحدث حزمة حوافز اقتصادية من جانب الحكومة لوضع الاقتصاد، الذي يضربه فيروس كورونا على مسار انتعاش مستقر.

وتتضمن الميزانية الإضافية الأولى للعام المالي الحالي، بدءا من شهر نيسان (أبريل)، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويعني هذا أنه سيتم تمويل معظم الميزانية الإضافية من خلال الديون، وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة أخرى إلى الصحة المالية لليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن إدارته تستهدف الموافقة على الميزانية التكميلية خلال جلسة استثنائية للبرلمان الشهر المقبل.

ويهدف كيشيدا، الذي تولى منصبه في الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الفوز في الانتخابات العامة في الـ30 من الشهر نفسه، إلى قيادة الاقتصاد المحلي للتعافي إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، بينما يحاول تحقيق هدفه المتمثل في إعادة توزيع الثروة عن طريق زيادة الدعم للأسر والشركات.

وحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس، الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3 في المائة، أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع المقبل، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.

وقال في اجتماع لجنة "الرأسمالية الجديدة"، التي شكلها إن الحكومة ستساعد على اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.

وأوضح "أتوقع خلال محادثات العمالة في العام المقبل أن ترفع الشركات، التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد الكورونا الأجور بنسبة 3 في المائة أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة".

وتابع "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص". وكانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18 في المائة في 2019 وبنسبة 2 في المائة في 2020 وبنسبة 1.86 في المائة هذا العام.

وتراجع المؤشر الرئيس للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بأقل من التقديرات الأولية، بحسب ما أظهرته البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية.

وذكر المكتب أن المؤشر، الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 100.9 نقطة مقابل 101.3 نقطة في آب (أغسطس).

ووفقا لـ"الألمانية"، كانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر التأخر الاقتصادي، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال أيلول (سبتمبر) الماضي عند مستوى 94.1 نقطة وهو مستواه نفسه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.

يأتي ذلك بعد بيانات أكدت أن نشاط قطاع التصنيع سجل تسارعا في وتيرة النمو خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 45.2 نقطة مقابل 53.2 نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ووفقا لـ"الألمانية"، تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تحسن المؤشر الرئيس للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشرين الفرعيين لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين استمرت شركات التصنيع في الإشارة إلى تنامي الضغوط التضخمية نتيجة النقص المستمر في إمدادات مستلزمات الإنتاج، التي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2008.