«أشباه الموصلات الجديدة» .. هل تلجأ الصين إلى الأغذية المعدلة وراثيا لتحقيق الاستقلال الغذائي؟

يبلغ عدد سكان الصين 20 في المائة، من سكان العالم، وليس لديها سوى 10 في المائة من الأراضي القابلة للزراعة، لذلك فإنها تعتمد منذ وقت طويل على الواردات لتوفير الغذاء لمواطنيها.

وفي هذه الأيام تشعر الحكومة الصينية بخوف متزايد من أن يؤدي هذا الاعتماد المتزايد على الاستيراد إلى أن تصبح عرضة للضغط من جانب الدول، التي تصدر لها المواد الغذائية، وخاصة الولايات المتحدة.

ووفقا لـ"وكالة بلومبيرج للأنباء"، يثار التساؤل حول إمكانية أن تكون الأغذية المعدلة وراثيا هي الحل في نهاية المطاف.

ووصف المسؤولون الصينيون ووسائل الإعلام الصينية أخيرا البذور المعدلة وراثيا بأنها "أشباه الموصلات الجديدة"- وحذروا من أن الصين في خطر ما لم تكن قادرة على زراعة بذورها.

يقول الكاتب الأمريكي آدم مينتر في تقرير نشرته الوكالة أمس، إنه على الرغم من أن الأغذية المعدلة وراثيا حظيت بالقبول على نطاق واسع في دول أخرى في الأعوام الأخيرة، ما زال المستهلكون الصينيون يعارضونها بشدة، وقد أرجأت الحكومة أي موافقة على مثل هذه المحاصيل طوال عقود لتجنب ردود الفعل السلبية، ولكن يبدو أن هذا الموقف على وشك التغيير.

ففي مطلع هذا الشهر، وضعت وزارة الزراعة الأساس لزراعة فول الصويا المعدل وراثيا، والحبوب مثل الأرز والذرة، على الأرض الصينية لأول مرة، والسؤال هو ما إذا كان المواطنون سيثقون بالحكومة بدرجة كافية لقبولهم مثل هذه الثورة.

ويقوم البشر منذ بدأوا زراعة الغذاء بتغيير الجينات انتقائيا، ويعني هذا تاريخيا تهجين النباتات والحيوانات بسمات مرغوب فيها لإنتاج مواد غذائية ذات قيمة غذائية واقتصادية أكبر. وتعد الصين من أوائل الدول في هذا المجال، إذ ترجع السجلات المكتوبة عن علم المحاصيل الصينية، بما في ذلك التعليمات بشأن التهجين إلى 2000 عام.

ويضيف مينتر أنه بحلول سبعينيات القرن الماضي، تطورت التكنولوجيا الحيوية إلى حد أن علماء المحاصيل لم يعدوا في حاجة إلى المعاناة بالنسبة لتهجين النباتات، فهم ببساطة يمكنهم إدخال جين في خلية.

ففي 1988، أصبحت الصين أول دولة تضفي الطابع التجاري على محصول معدل وراثيا عندما وافقت على نوع من التبغ المقاوم للفيروسات وأطلقت عليه "جين".

وعندما اعترض المدخنون، تم تغيير الاسم إلى "الصين"، ومع ذلك لم يحظ المنتج حتى بعد تغيير اسمه بالرواج في الأسواق، وتم استبعاد التبغ المعدل وراثيا من الزراعة التجارية تماما في 1995.

وفي أنحاء أخرى من العالم، خفت حدة المعارضة ضد الأغذية المعدلة وراثيا، حيث قبل المستهلكون أعواما من المعلومات المتراكمة التي تظهر أنها آمنة للاستهلاك، وفي 1994، منحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ترخيصا لنوع من الطماطم معدل وراثيا لبيعه تجاريا.

وكانت هذه أول موافقة من نوعها في العالم، وسرعان ما لحقت بالطماطم محاصيل أخرى، وبحلول 2020، كان 90 في المائة، من محصولي الذرة وفول الصويا اللذين يتم زراعتهما في الولايات المتحدة معدل وراثيا.

واتخذت الصين طريقا مختلفا تماما، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، انتشرت بانتظام فضائح السلامة الغذائية في أنحاء البلاد. وبعضها كانت ذات سمعة سيئة دوليا، بما في ذلك حادث وقع 2008 أصيب فيه 300 ألف طفل بالمرض نتيجة الحليب الملوث.

حتى بالنسبة لأولئك الصينيين المنفتحين على فوائد الأغذية المعدلة وراثيا، أدت الفضائح إلى إثارة الشكوك حول كفاءة الحكومة فيما يتعلق بتنظيم السلامة الغذائية. وفي 2018 كشفت دراسة خضعت لمراجعة متخصصين في المجال نفسه أن 12 في المائة، فقط من المستهلكين الصينيين لديهم رأي إيجابي بالنسبة للأغذية المعدلة وراثيا، وربما ليس من المستغرب أنه اتضح أن الحكومة لم تكن مصدرا موثوقا به للمعلومات بالنسبة لهذا الموضوع.

وتوخيا للحذر من هذه المقاومة من جانب المواطنين، لم يوافق المسؤولون الصينيون سوى على الزراعة التجارية للقطن والبابايا المعدلين وراثيا، أما المحاصيل الأخرى فظلت في المختبر أو يتم تصديرها لزراعتها.

وأحد نتائج ذلك هو أن الصين أصبحت فقط أكثر اعتمادا على الأغذية الخارجية المعدلة وراثيا، المسموح باستيرادها طالما أنه يتم معالجتها لتصبح منتجات مثل علف الحيوانات لدعم طلب الصين المتزايد على بعض اللحوم وغيره من البروتينيات.

وأدى ذلك الاعتماد على الواردات إلى شعور القادة الصينيين بالقلق طوال عقد من الزمان على الأقل، وفي 2013، دعا الرئيس شي جين بينج إلى ملء أوعية الأرز بالحبوب الصينية (أساسا).

وفي آذار (مارس) هذا العام عدت خطة خمسية جديدة "الأمن الغذائي" أولوية في سياسة الصين، والهدف هو تحقيق "اعتماد على الذات"، وهو تعبير بدأت الصين في استخدامه بعدما أوقفت الولايات المتحدة صادرات أشباه الموصلات لشركة هواوى للتكنولوجيا.

ويختتم مينتر تقريره بقوله إنه حتى الآن، تحركت الحكومة الصينية بشأن الأغذية المعدلة وراثيا ببطء أكثر من تحركها بشأن الرقائق، ولكن يبدو أنه من المحتم تماما أنه ستكون هناك دفعة جديدة مهمة في الطريق، وربما سيتعين على الشعب الصيني قبول القرار، سواء كان يروق لهم أم لا.

ومن جهة أخرى، تكبدت شركة ميتوان الصينية لخدمات توصيل الأغذية أكبر خسائر صافية تتعرض لها خلال ثلاثة أعوام، في ظل احتدام المنافسة وزيادة الاستثمارات وتحقيقات جارية من جهات مكافحة الاحتكار.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن عائدات الشركة الصينية العملاقة خلال الربع السنوي المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت 48.8 مليون يوان (7.6 مليار دولار) بالاتفاق مع تقديرات خبراء الاقتصاد، غير أن صافي خسائرها وصل إلى قرابة عشرة مليارات يوان مقابل توقعات بنحو سبعة ملايين يوان.

وكانت الشركة قد تعرضت لغرامة بقيمة 3.44 مليار يوان بسبب مخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، ويذكر أن هذه هي أكبر خسائر تتكبدها الشركة منذ الربع الثالث من 2018.

وتسببت الحملة واسعة النطاق، التي تشنها بكين للسيطرة على الشركات، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات والتعليم عن بعد وغيرها، في خسائر ضخمة بالنسبة لكبرى شركات الإنترنت في البلاد، وأعلنت شركة "تنسنت" القابضة هذا الشهر تسجيل أدنى معدل نمو ربع سنوي في المبيعات منذ تحولها إلى شركة عامة في 2004، فيما خفضت شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعاتها بالنسبة لحجم العائدات لعام 2022.

ويذكر أن الجهات الرقابية فرضت على ميتوان غرامة بقيمة 530 مليون دولار بعد إدانتها بمخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، وهو مبلغ يقل عن توقعات بعض المستثمرين، وتم إبلاغ الشركة بضرورة تحسين آلية العمولات الخاصة بها، وضمان حقوق شركائها من أصحاب المطاعم، وتعزيز إجراءات حماية عمال التوصيل.