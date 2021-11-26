"الصحة": تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 24 حالة مؤكدة وتعافي 44 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 45 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549642 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 538784 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8830 حالة.