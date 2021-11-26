ماهي الدول التي منعت الرحلات الجوية من جنوب القارة الإفريقية؟

أعلنت دول عدة عبر العالم خصوصا في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل قليل أنها لا تنصح الدول راهنا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها.

وأعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا.

وأوضح الوزير أن القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا "وعلى الأرجح دولا مجاورة" لها. وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة الى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

كذلك، أعلنت فرنسا تعليقا فوريا للرحلات الآتية من سبع دول في جنوب القارة الإفريقية، بينها جنوب إفريقيا، بعد "اكتشاف متحورة جديدة لفيروس كورونا مثيرة للقلق"، على ما قال مكتب رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس.

وأوضح أنه سيتم العمل بالإجراء على الأقل لثمان واربعين ساعة.

وقال إن على الأشخاص الذين سافروا خلال الأيام ال14 الأخيرة الى ليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإيسواتيني "أن يبلغوا السلطات بذلك وأن يخضعوا في أسرع وقت لفحص طبي" للكشف عن الفيروس.

وأعلنت إيطاليا الجمعة أيضا منع كل شخص كان في إفريقيا الجنوبية خلال الأيام الـ14 الأخيرة، من دخول البلاد.

والدول المعنية بالقرار هي جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإيسواتيني.

وكانت إيطاليا التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 (أكثر من عشرة آلاف يوميا منذ أيام)، اتخذت خلال الأيام الماضية سلسلة تدابير جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، بينها تسريع حصول السكان على الجرعة الثالثة من اللقاح وتشديد القيود على غير الملقحين.

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية الى دول الاتحاد الأوروبي بسبب رصد متحورة جديدة لكوفيد-19، على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

ولم تحدد فون دير لايين الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية المعنية بالاقتراح الذي ستقدمه إلى ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع مقرّر الجمعة. وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة فرانس برس "الوضع يتطور بسرعة كبيرة ونحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإبطاء انتشار هذه المتحورة".

وكانت لندن حظرت الخميس كلّ الرحلات الجوية الآتية من ست دول هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر الجمعة.

وعبرت بريتوريا عن استيائها من القرار البريطاني. وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن جنوب إفريقيا تحترم "حق كل الدول باتخاذ تدابير الوقاية الضرورية لحماية مواطنيها"، لكنها تعتبر القرار "متسرعا"، لا سيما أن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ قرارا بعد حول "التدابير المستقبلية" التي يجب اتخاذها.

وحذرت من تأثير القرار السلبي لا سيما على القطاع السياحي بين البلدين.

في منطقة أخرى من العالم، أعلنت سنغافورة الجمعة أنها سترفض اعتبارا من الأحد دخول مسافرين وافدين من سبع دول في جنوب القارة الإفريقية، باستثناء مواطنيها والمقيمين الدائمين فيها.

وقالت وزارة الصحة إن غير السنغافوريين وغير المقيمين الذين سافروا حديثا الى هذه الدول "سيمنعون من دخول سنغافورة أو حتى المرور فيها".

والدول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وسيخضع المواطنون والمقيمون القادمون من هذه الدول لحجر من عشرة ايام.

وأعلنت ماليزيا المجاورة تدبيرا مماثلا.

وكان تأثير الوباء محدودا على سنغافورة حيث سجلت 260 ألف إصابة و681 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة أنها سجلت في إسرائيل إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقًا لعلماء.

وأوضحت الوزارة "سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي"، مشيرة إلى الاشتباه ب"حالتين أخريين لدى شخصين عائدين من الخارج" وضعا في الحجر الصحي.

والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كوفيد-19، لكن لم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.

وليل الخميس الجمعة، وضعت الحكومة على "القائمة الحمراء" الدول الممنوع الدخول منها الى إسرائيل بعد اكتشاف المتحور الجديد، وهي جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

وأعلن علماء في جنوب إفريقيا الخميس اكتشاف "متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا"، مشيرين الى أن المتحّورة +بي.1.1.529+ تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات" و"قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".

وتسجل البورصات العالمية واسعار النفط تراجعا الجمعة متأثرة برصد المتحورة الجديدة.