التشيك تسجل رقم قياسي في الحالات اليومية لإصابات "كورونا".. تجاوزت 27 ألف

أعلنت السلطات في جمهورية التشيك رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، هو 27 ألفا و717، في الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام، بلغ 1231 ، لكل مئة ألف شخص.

ويتلقى حوالي ستة آلاف شخص العلاج في المستشفيات ، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ويتلقى رئيس التشيك، ميلوس زيمان أيضا العلاج في المستشفى، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس. وأدى مرضه إلى التأجيل المقرر لتعيين بيتر فيالا، كرئيس وزراء البلاد، بحسب ما نقلت "الألمانية".

وكان زيمان قد غادر للتو المستشفى، بعد أن تلقى علاجا من مضاعقات متعلقة بمرض مزمن، منذ شهر ونصف.

ولدى حكومة التشيك صلاحيات طارئة استنادا إلى حالة الطوارئ.

ولجأ مسؤولون اليوم الجمعة لحظر أشخاص من خارج دول الإتحاد الأوروبي، من دخول البلاد، قادمين من ناميبيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وأربع دول أفريقية أخرى، بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة، ظهرت في المنطقة.

ويسري الإجراء اعتبارا من غد السبت.

ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة بالنسبة لمواطني التشيك وآخرين من الإتحاد الأوروبي، يصلون إلى البلاد، بعد الإقامة في واحدة من الدول، المتضررة، خلال الأيام الـ14 الماضية.

وهناك مخاوف متزايدة، بمختلف أنحاء العالم بأن السلالة الجديدة، ربما تكون شديدة العدوى، بسبب عدد كبير بشكل غير طبيعي من التحورات.