النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة المعروض .. "برنت" عند 80.5 دولارا

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة اليوم بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام ومع سلالة جديدة من فيروس كورونا أثارت قلق المستثمرين.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 1.69 دولار، بما يعادل 2.1 في المائة، إلى 80.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.04 دولار، بما يعادل 2.6 في المائة، إلى 76.35 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وقال كيلفن وونغ المحلل في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار النفط انخفضت على الأرجح بالتزامن مع أسواق المال الأوسع بفعل مخاوف من أن تلحق السلالة الجديدة الضرر بالطلب عن طريق الحد من التنقلات مجددا، بينما تراجعت المشاركة في السوق بسبب عطلات بالولايات المتحدة.