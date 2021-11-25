"جوجل" أيرلندا تدفع 245 مليون دولار ضرائب متأخرة

أعلنت شركة جوجل أيرلندا التابعة لمجموعة الفا بيت وهي الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل اليوم الخميس اعتزامها دفع 218 مليون يورو (245 مليون دولار) كضرائب شركات متأخرة للسلطات الأيرلندية.

وحسب بيانات الشركة فأنها وافقت على تسوية بعض النزاعات الضريبية الخاصة بسنوات سابقة، ورغم الإفصاح عن هذه المدفوعات في البيان المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 قالت الشركة إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد نهاية العام، وفقا لما أردته "الألمانية".

وأصبحت أيرلندا قاعدة لفروع عدد من الشركات العالمية الكبرى في أوروبا ومنها جوجل وآبل وفيسبوك بسبب انخفاض ضرائب الشركات فيها وهو الأمر الذي أثار معارضة من جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي ودول كبرى أخرى.

في الوقت نفسه قالت جوجل في بيانها المالي إنها تراقب تطورات إصلاح نظام ضرائب الشركات العالمي الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات ضرائب الأرباح في السنوات المقبلة بالنسبة للشركات العالمية.