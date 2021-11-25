وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع عدد من الوزراء في جمهورية البرازيل

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع عدد من الوزارء في جمهورية البرازيل، برئاسة وزير العلاقات الخارجية كارلوس ألبيرتو فرانسا، وعضوية كلاً من وزير الطاقة والمعادن بينتو كوستا ليما البوكيركي، ووزير السياحة جيلسون ماشادو نيتو، ومعالي مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية الوزير روشا فلافيا.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى أوجه تعاون البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الطاقة، كما تناولت تطوير الاستثمارات بين البلدين خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.



والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير العلاقات الخارجية البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية البرازيل.

وفي بداية اللقاء عبر وزير الخارجية عن سعادته لزيارته جمهورية البرازيل، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل وشعب البرازيل الصديق، فيما رحب وزير العلاقات الخارجية البرازيلي بزيارة وزير الخارجية لبلاده، متطلعاً إلى تعزيز وتعميق الشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطلع البلدين إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان دور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، كما تطرق الجانبان إلى الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب البرازيلي أرتور ليرا، بمقر مجلس النواب الوطني البرازيلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية البرازيل.

وقام عند وصوله إلى مقر مجلس النواب البرازيلي بجولة تعريفية عن المجلس، ثم وقع على سجل الزيارة الشرفي، متمنيًا فيه بالمزيد من الرفاه والرخاء للبرازيل وشعبها الصديق.

عقب ذلك استعرض مع رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى أوجه التعاون البرلماني في البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين.

كما تناول اللقاء أهمية الدور التي تقوم به البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وفي دعم التنمية المستدامة وكل السبل التي تحقق الرفاه والازدهار للشعوب، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.