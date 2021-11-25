"الصحة": تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 28 حالة مؤكدة وتعافي 38 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 48 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549618 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 538740 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8829 حالة.