منذ بدء الجائحة.. أكثر من 100 ألف وفاة حصيلة "كورونا" في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية صباح اليوم إن الحصيلة الإجمالية لضحايا كوفيد-19 في البلاد تخطّت 100 ألف وفاة منذ بدأت الجائحة بالتفشّي فيها، مشيرة إلى أنّ الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت لوحدها 351 وفاة بالمرض.

وقالت الهيئة الصحية الفدرالية إنّ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة بلغ تحديداً 100,119 وفاة، في حين سجّلت البلاد خلال 24 ساعة عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 75,961 إصابة، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وتخشى القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بلوغ مستشفياتها طاقتها الاستيعابية القصوى إذا ما واصل المنحنى الوبائي مساره التصاعدي الراهن.

وبلغ معدّل العدوى الأسبوعي 419.7 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة، وهو رقم قياسي.

وتضرّرت ألمانيا، خصوصاً مناطقها الجنوبية والشرقية، بشدّة جراء موجة جديدة من الوباء يعزوها الخبراء والسياسيون إلى معدّل التحصين المنخفض (68 في المئة)، وهو من بين أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

وكان غيرنو ماركس، رئيس الاتّحاد الألماني لطب العناية الفائقة، حذّر الإثنين من أنّ المستشفيات في بعض مناطق البلاد تواجه منذ الآن "عبئاً زائداً" مما يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وأعادت مناطق ألمانية عدّة فرض قيود صارمة في محاولة منها لوقف هذه الموجة الوبائية الرابعة والأقوى على الإطلاق منذ ظهور الفيروس.