مستثمرو الذهب يحجمون عن المجازفة بمبالغ كبيرة .. مخاوف من تشديد السياسة النقدية

ارتفع الذهب بعد تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشرين الثاني (نوفمبر) وصدور بيانات اقتصادية مهمة.وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1792.24 دولار للأوقية "الأونصة"، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1791.80 دولار للأوقية.وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيس البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين جيروم باو،ل رئيس مجلس الاحتياطي، لفترة ثانية، الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع، وعززت الدولار.ووفقا لـ"رويترز" يجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر مكلفا لحاملي العملات الأخرى. وبشكل عام لا تزال المعنويات بين المستثمرين في الذهب حذرة، قبل نشر تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير للجنة السياسات في مجلس الاحتياطي.وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 976.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1884.25 دولار.