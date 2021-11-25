«نمو» تضيف 45 نقطة بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.2 في المائة، لتغلق عند 23328 نقطة رابحا 45 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 41 في المائة بنحو 12 مليون ريال، لتصل إلى 17 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 48 في المائة بنحو 212 ألف سهم، لتصل إلى 226 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 42 في المائة بنحو 448 صفقة، لتصل إلى 1.5 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة، ليغلق عند 39 ريالا، يليه "موبي" بنحو 2.7 في المائة، ليغلق عند 107.80 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 298.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 7.1 في المائة، ليغلق عند 65 ريالا، يليه "برغرايززر" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 220.20 ريال، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 150 ريالا.وكان الأعلى تداولا "غاز" بقيمة 7.4 مليون ريال، يليه "الناقول" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الحاسوب" بقيمة 1.2 مليون ريال.