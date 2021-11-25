مصادر في «أوبك +»: وقف زيادات إنتاج النفط لا يناقش حاليا

قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز"، "إن تحالف كبار منتجي النفط لا يناقش حاليا وقف زيادات في إنتاج الخام، على الرغم من تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى للسحب من احتياطيات الطوارئ".وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا إلى إمداداتها كل شهر لإنهاء تخفيضات إنتاجية قياسية سارية منذ العام الماضي تبلغ حاليا 3.8 مليون برميل يوميا.وقال مسؤول في قطاع الطاقة الكويتي لـ"رويترز"، "إن المناقشات قبيل اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل لم تبدأ بعد".وأضاف قائلا "وعليه فإن الكويت ليس لديها حتى الآن أي موقف".وفي سياق متصل، أوضح إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي أن الدول المصدرة للنفط "أوبك" تعمل على إيجاد توازن واستقرار في أسعار النفط في السوق العالمية.وقال في تصريحات صحافية في بغداد أمس "نحن نراقب السوق النفطية والجميع يعمل على الحفاظ على حقوقه ودعم استقرار السوق النفطية، أسعار النفط في السوق العالمية قد تقفز إلى مائة دولار للبرميل العام المقبل، وإن صادرات العراق النفطية للشهر الحالي من الحقول الجنوبية تبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف برميل يوميا".