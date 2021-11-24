أمريكا.. طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى منذ 1969

هبطت أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 1969، ما يشير إلى قوة مستمرة في الاقتصاد.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة هوت بمقدار 71 ألفا إلى 199 ألفا في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أدنى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 1969.ووفقا ل"رويترز"، كان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا 260 ألف طلب جديد لإعانة البطالة في أحدث أسبوع. ودفع هذا الانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أقل من متوسطها قبل الجائحة البالغ نحو 220 ألفا.وقالت جانيت يلين وزيرة الخزينة الأمريكية الإثنين الماضي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم "مزمنا".وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأمريكي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.واعترفت يلين بأن معظم الأمريكيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة وعبرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر. وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهما على المؤسسات المالية والاقتصاد الأمريكي.ونما الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد - 19 وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.وفي نهاية الشهر الماضي، قالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج المحلي زاد 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشا تاريخيا في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة كورونا.ونما الاقتصاد 6.7 في المائة في الربع الثاني. وتسبب تفشي السلالة المتحورة دلتا في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ‭‭ ‬‬واضطراب سلاسل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة في الربع الماضي.ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي 6.1 في المائة، بعد وتيرة نمو بلغت 12 في المائة، في الربع الثاني من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو).