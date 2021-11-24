المفوضية الأوروبية توافق على فرض السويد ضريبة على البنوك الكبرى

قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن مقترحها بفرض ضريبة جديدة على البنوك الكبرى التي تزيد التزاماتها عن 14.7 مليار دولار لا تمثل دعما حكوميا للبنوك الصغيرة ولا تنتهك قواعد المنافسة.



وذكرت المفوضية في بيان نشرته "الألمانية" أن الضريبة الجديدة لا تمنح للبنوك التي لا تنطبق عليها شروط هذه الضريبة مزايا انتقائية، ولا تمثل محاولة للالتفاف على قواعد تنظيم الدعم الحكومي في الاتحاد الأوروبي.

وتعارض البنوك الكبرى في السويد منذ فترة الضريبة المقترحة من جانب الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتقول إنها ستخلق بيئة عمل عادية في ظل استقرار أوضاع المالية العامة.

وفي المقابل تقول الحكومة السويدية إنها تريد فرض هذه الضريبة على البنوك التي تمثل خطورة أكبر على الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال بنك سفينسكا هاندلسبانكن إن تبرير الحكومة لهذه الضريبة "بلا أساس وخيالي بدرجة كبيرة".