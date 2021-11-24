هيئة الأفلام تستعد للإعلان عن إستراتيجيتها الأحد المقبل

تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، تستعد هيئة الأفلام لإعلان إستراتيجيتها لتطوير قطاع الأفلام في المملكة ودعم منسوبيه والفاعلين فيه، وذلك في حفل سيُقام يوم الأحد القادم في فندق كراون بلازا في الرياض، بحضور صنّاع الأفلام السعوديين، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين والفاعلين في القطاع.

وستكشف الهيئة في الحفل عن تفاصيل إستراتيجيتها بما تتضمنه من مبادرات وبرامج تخدم قطاع الأفلام وتعمل على تحويله إلى صناعة متكاملة، ينشط فيها إنتاج الأفلام المحلية والعالمية، ببنية تحتية متقدمة، و"استوديوهات" ومواقع تصوير، تقدم فرصاً عملية وتعليمية للكوادر الوطنية في مختلف تخصصات صناعة الفيلم.

يذكر أن هيئة الأفلام واحدة من 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، أنشئت في شهر فبراير من العام 2020 بقرارٍ من مجلس الوزراء. وستتولى الهيئة وفق الإستراتيجية مهاماً متعددة تتمثل في إدارة وتنظيم قطاع الأفلام، ودعم وتمكين صنّاع الأفلام، وتطوير بيئة الإنتاج، وتسويق الأعمال السعودية محلياً ودولياً، إضافة إلى تحفيز المؤسسات والشركات على إنتاج المحتوى وتطويره.