20 % نمو الاستثمارات الجديدة في المملكة .. إصدار 575 ترخيصا في الربع الثاني

حققت الاستثمارات الجديدة نموا في المملكة بزيادة سنوية 20 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية، التي تم إصدارها 575 ترخيصا جديدا، ليسجل بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي.ووفقا لـ "واس"، استحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 في المائة، من مجمل التراخيص الجديدة.وجاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار "صيف 2021" الصادر عن وزارة الاستثمار أمس، الذي تناول أهم مستجدات المستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وعرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية على منصة "استثمر في السعودية".وأكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في كلمته الافتتاحية في التقرير، أن السعودية تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صميم جهودها لتحقيق رؤية 2030، حيث تدرك القيادة مدى أهمية هذا القطاع ومدى تقاطعه مع مجالات أخرى متعددة، فمن الحج والعمرة إلى السياحة، مرورا بالصناعة والتجارة وربط مشاريع المملكة الكبرى والضخمة فيما بينها، تكثر الأدوار، التي يلعبها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم الإعلان عنها أخيرا تهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، كما تطمح لتحقيق أهداف استراتيجية أخرى مثل الارتقاء بجودة الحياة في المملكة ورفع مستوى أداء المرافق العامة.وسلط التقرير الضوء على أبرز مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد عنصرا أساسيا في رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، انطلاقا من دور المملكة الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية بحكم موقعها الاستراتيجي، الذي يتوسط القارات الثلاث، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.وتطرق التقرير إلى فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منها، تطوير مجمع من المستودعات المزودة بنظام تحكم في درجة الحرارة في المدينة الصناعية الثانية والثالثة في جدة، وتطوير محطة لتصنيع الخطوط الحديدية والعجلات لتلبية الطلب المتزايد لنظام السكك الحديدية في المملكة.وأشار إلى تميز المملكة بموقعها الجغرافي الاستثنائي على تقاطع مع القارات الثلاث الآسيوية والأوروبية والإفريقية، ما يمنحها مزايا استراتيجية، ولا سيما على مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى الأسواق.ونوه تقرير الربع الثاني لـ 2021 إلى إنجازات المستثمرين، أبرزها إبرام أرامكو السعودية صفقة بنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي من المستثمرين، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة، والطاقة، والترفيه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والتعليم، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وريادة الأعمال والابتكار، والتجزئة.وذكر التقرير أبرز مستجدات المشاريع الضخمة وهي، شركة نيوم وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تدخلان مشروعا مشتركا لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم، وشركة نيوم وشركة أسماك تبوك توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على قرض بقيمة 3.76 مليار دولار وعلى أول تسهيل ائتماني أخضر مقوم بالريال السعودي، والخطة الرئيسة للعلا توفر فرصا استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية في المملكة ومنها، منتجع سياحي على شاطئ البحر بقيمة استثمار 117 مليون دولار في قطاع "السياحة وجودة الحياة"، وستوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية بقيمة استثمار 17 مليون دولار في قطاع "المعلومات وتقنية الاتصالات"، ومصهر سيليكون بقيمة استثمار 140 مليون دولار في قطاع "التعدين والمعادن".