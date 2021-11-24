الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قفزة لأسهم تليكوم إيطاليا وسط تزايد الإصابات بكوفيد

أنهت سوق الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات اليوم وقادت أسهم تليكوم إيطاليا المكاسب، لكن مخاوف تحيط بالوضع المتدهور لكوفيد-19 في أوروبا واحتمال فرض قيود مشددة كبحا صعود السوق.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.1 في المائة بعدما سجل أمس أسوأ جلسة له في نحو شهرين وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في القارة ومخاف من تزايد أسعار الفائدة.

وبحسب (رويترز) قفزت أسهم تليكوم إيطاليا 15.6 في المائة دافعة مؤشر قطاع الاتصالات الأوروبي ليغلق مرتفعا 1.2 في المائة في أعقاب تقارير بأن صندوق (كيه كيه آر) يدرس زيادة عرضه للاستحواذ على الشركة بعد أن وصفت فيفيدي، أكبر مستثمر في شركة الاتصالات الإيطالية، العرض المبدئي بأنه منخفض جدا.

وأغلق مؤشر أسهم شركات السفر منخفضا أكثر من واحد في المائة، مواصلا التراجع لسابع جلسة على التوالي.

وقاد ارتفاع أسعار النحاس، مع انحسار المخاوف بشأن الطلب الصيني، أسهم شركات التعدين الأوروبية لتغلق مرتفعة 0.2 في المائة في حين صعدت أسهم شركات الطاقة 0.7 في المائة مع بعد ارتفاع أسعار النفط.

