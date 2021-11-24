لإنقاذ أمريكا من شح أشباه الموصلات .. "سامسونج" تبني مصنع رقائق الكترونية في تكساس بـ 17 مليار دولار

أعلنت سامسونج اليوم أنها ستبني معملا لتصنيع الرقائق الالكترونية في تكساس باستثمار 17 مليار دولار ينقذ أمريكا التي تعاني من شح أشباه الموصلات ويتسبب بتأخير التوريد. وغرد غريغ ابوت حاكم تكساس قائلا "أهلا وسهلا سامسونج في تكساس". مضيفا "هذا أكبر استثمار خارجي مباشر في تاريخ تكساس".

وسيسمح المصنع الذي سيبدأ بأعماله بنهاية 2024 بخلق 2000 فرصة عمل وبوضع الأسس لمحور جديد بحسب بيان كينام كيم نائب رئيس قسم المعدات الالكترونية في سامسونج. وستستخدم الرقائق الالكترونية المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة وانترنت الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وسيساعد هذا الاستثمار "في حماية سلاسل التوريد الخاصة بسامسونج وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جيدة" في تكساس بحسب بيان مشترك لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض براين ديس.

وأكدا أن إعلان سامسونغ أتى نتيجة محادثات بين رؤساء الدولتين الأمريكية والكورية. وقدمت سامسونج الموجودة في أمريكا منذ 25 عاما وثائق حول الاستثمار الجديد في تكساس في يناير الماضي. وحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجيع الصناعيين على الانتاج المحلي للمكونات الثمينة.