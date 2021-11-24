الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية وتغلق فوق مستوى 11350 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم وللجلسة الثانية على التوالي حيث دعمت أسهم البنوك من أداء السوق وكذلك المواد الأساسية، تزامنت مع عودة أسعار خام برنت فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11256 نقطة مرتفعا بـ 113 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة فيما بلغت السيولة المتداولة 5.8 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم شركة "ذيب" بدعم من صفقات خاصة، تلاه مصرف الراجحي ثم مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 150.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 271.5 ألف صفقة.

ودعم سهم مصرف الراجحي من أداء السوق بعدما ارتفاعه 2.9 في المائة، كذلك سجل سهم سابك للمغذيات الزراعية مكاسب بـ 4.7 في المائة، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.6 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 149 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم عناية وأمانة للتأمين وكذلك أسيج بمكاسب بالحد الاقصر (10 في المائة)، في حين أعلنت شركتي عناية وأمانة للتأمين بصدور موافقة البنك المركزي السعودي على عملية الاندماج المقترحة بين الشركتين.

كذلك ارتفعت أسهم صادرات بـ 9.6 في المائة، ونحو 7.8 في المائة من المكاسب طالت أسهم الإنماء طوكيو مارين.

في المقابل، تراجعت أسهم 42 شركة، تصدرها سهم صدر بعدما هبط السهم 3.3 في المائة، تلاه أسهم تشب والعثيم بتراجعات بلغت 2.6 و2.1 في المائة على الترتيب.

كذلك هبط سهم هرفي 2 في المائة، في حين تراجع سهم "النايفات" بنحو 1.8 في المائة، وهي الجلسة الثالثة له منذ إدراجه بالسوق الرئيسية.