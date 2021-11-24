19 صفقة خاصة على "ذيب " بـ 478.6 مليون ريال تعادل 21% من أسهم الشركة

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 19 صفقة خاصة بقيمة 478.6 مليون ريال على نحو 9.03 مليون سهم تمت على أسهم ذيب لتأجير السيارات والتي تعادل نحو 21 في المائة من أسهم الشركة، وذلك على النحو التالي:
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
ذيب
|
53
|
779,000
|
41,287,000
|
ذيب
|
53
|
199,000
|
10,547,000
|
ذيب
|
53
|
1,473,000
|
78,069,000
|
ذيب
|
53
|
95,000
|
5,035,000
|
ذيب
|
53
|
99,000
|
5,247,000
|
ذيب
|
53
|
102,000
|
5,406,000
|
ذيب
|
53
|
110,000
|
5,830,000
|
ذيب
|
53
|
174,000
|
9,222,000
|
ذيب
|
53
|
187,000
|
9,911,000
|
ذيب
|
53
|
222,000
|
11,766,000
|
ذيب
|
53
|
271,000
|
14,363,000
|
ذيب
|
53
|
345,000
|
18,285,000
|
ذيب
|
53
|
783,000
|
41,499,000
|
ذيب
|
53
|
1,050,000
|
55,650,000
|
ذيب
|
53
|
2,100,000
|
111,300,000
|
ذيب
|
53
|
202,000
|
10,706,000
|
ذيب
|
53
|
326,000
|
17,278,000
|
ذيب
|
53
|
212,000
|
11,236,000
|
ذيب
|
53
|
301,000
|
15,953,000
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