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أسواق الأسهم- السعودية

19 صفقة خاصة على "ذيب " بـ 478.6 مليون ريال تعادل 21% من أسهم الشركة

19 صفقة خاصة على "ذيب " بـ 478.6 مليون ريال تعادل 21% من أسهم الشركة

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 19 صفقة خاصة بقيمة 478.6  مليون  ريال على نحو 9.03 مليون سهم تمت على أسهم ذيب لتأجير السيارات  والتي تعادل نحو 21 في المائة من أسهم الشركة، وذلك على النحو التالي:

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

ذيب

53

779,000

41,287,000

ذيب

53

199,000

10,547,000

ذيب

53

1,473,000

78,069,000

ذيب

53

95,000

5,035,000

ذيب

53

99,000

5,247,000

ذيب

53

102,000

5,406,000

ذيب

53

110,000

5,830,000

ذيب

53

174,000

9,222,000

ذيب

53

187,000

9,911,000

ذيب

53

222,000

11,766,000

ذيب

53

271,000

14,363,000

ذيب

53

345,000

18,285,000

ذيب

53

783,000

41,499,000

ذيب

53

1,050,000

55,650,000

ذيب

53

2,100,000

111,300,000

ذيب

53

202,000

10,706,000

ذيب

53

326,000

17,278,000

ذيب

53

212,000

11,236,000

ذيب

53

301,000

15,953,000
 
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