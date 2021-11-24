19 صفقة خاصة على "ذيب " بـ 478.6 مليون ريال تعادل 21% من أسهم الشركة

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 19 صفقة خاصة بقيمة 478.6 مليون ريال على نحو 9.03 مليون سهم تمت على أسهم ذيب لتأجير السيارات والتي تعادل نحو 21 في المائة من أسهم الشركة، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة ذيب 53 779,000 41,287,000 ذيب 53 199,000 10,547,000 ذيب 53 1,473,000 78,069,000 ذيب 53 95,000 5,035,000 ذيب 53 99,000 5,247,000 ذيب 53 102,000 5,406,000 ذيب 53 110,000 5,830,000 ذيب 53 174,000 9,222,000 ذيب 53 187,000 9,911,000 ذيب 53 222,000 11,766,000 ذيب 53 271,000 14,363,000 ذيب 53 345,000 18,285,000 ذيب 53 783,000 41,499,000 ذيب 53 1,050,000 55,650,000 ذيب 53 2,100,000 111,300,000 ذيب 53 202,000 10,706,000 ذيب 53 326,000 17,278,000 ذيب 53 212,000 11,236,000 ذيب 53 301,000 15,953,000