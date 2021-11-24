"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "معدنية" على أساس سعر 25.75 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن أمس على تخفيض رأس مال الشركة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وبناء عليه، سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غد واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.75 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيتم إيداع حقوق أولوية الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن في محافظ المستثمرين يوم الأحد المقبل.