«وافي» يشرف على 162 مشروعا بقيمة 119 مليار ريال

بلغ عدد المشاريع التي يشرف عليها برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" حاليا 162 مشروعا.وقال لـ"الاقتصادية" سيف سالم السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الـ162 مشروعا التي يشرف البرنامج حاليا عليها تشمل أكثر من 170.8 ألف وحدة عقارية، قيمتها البيعية نحو 119 مليار ريال.ويمنح برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية – صناعية - سياحية"، ورخص تسويق العقارات الداخلية أو الخارجية على الخارطة داخل المملكة، ورخص عرض الوحدات العقارحية على الخارطة الداخلية أو الخارجية في معارض داخل المملكة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، إضافة إلى رخصة البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.والبرنامج هو الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.