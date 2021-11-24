«الكرملين»: ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا في «أوبك +»

قال الكرملين أمس، إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في "أوبك +"، وإن الرئيس فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسة إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإفراج عن نفط خام من مخزونها للطوارئ وهو جزء من خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسين لخفض أسعار الطاقة.ووفقا لـ"رويترز" قالت وزارة الطاقة في كازاخستان أمس، إن كازاخستان أنتجت 1.599 مليون برميل من النفط يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، متجاوزة الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق منتجي "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة.وقالت الوزارة ردا على أسئلة، إن حصة البلاد تبلغ 1.524 مليون برميل يوميا مضيفة أن معدل الامتثال الإجمالي في كازاخستان منذ أيار (مايو) 2020 بلغ 95 في المائة.إلى ذلك قالت مصادر في "أوبك +" إن دول التحالف قد تعدل خططها الإنتاجية بما يسمح بزيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل مع مضي الدول المستهلكة للنفط في إجراءات استخدام احتياطياتها الاستراتيجية من النفط للحد من أسعار الخام.وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى إن بعض دول "أوبك +" غير راضية عن لجوء الدول المستهلكة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية المفترض استخدامها في حالات الطوارئ، بهدف خفض الأسعار في الأسواق العالمية.