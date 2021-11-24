استمرار الجائحة يهدد التعافي الاقتصادي الألماني .. "دي آي دبليو" : لا داعي للمبالغة في التفاؤل

حذر الخبير الاقتصادي الألماني مارسيل فراتسشر من تداعيات استمرار الجائحة على أكبر اقتصاد أوروبي، مؤكدا أنه سيصعب من حدوث التعافي الاقتصادي.وقال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "دي آي دبليو" في برلين أمس " لا ينبغي أن نبالغ في التفاؤل فيما يتعلق بـ2022"، وطالب بالاستعداد لفترة زمنية بالغة الصعوبة.ورأى فراتسشر أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء لأسباب من بينها التفاوت الشديد في معدلات التطعيم على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه أشاد بطريقة تعامل ألمانيا مع الجائحة اقتصاديا قائلا:"لقد اجتزنا هذه الجائحة من الناحية الاقتصادية على نحو جيد نسبيا حتى الآن".وخلال مؤتمر عقدته الرابطة المركزية لشركات البناء الألمانية، أعرب فراتسشر عن تأييده للمقترح الخاص بإطلاق برنامج استثمارات بمليارات اليورو مشيرا إلى أن هناك حاجة هائلة إلى التعويض.واقترح إصدار تراخيص ائتمانية بـ500 مليار يورو تمنح لمرة واحدة خلال السنوات العشر المقبلة.إلى ذلك، ذكر المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أمس أن الطلب على الإلكترونيات الترفيهية القادمة من الخارج واصل ارتفاعه خلال العام الجاري.وأوضح المكتب أن إجمالي قيمة ما استوردته ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من هذه المنتجات الأجنبية التي تشمل أجهزة الألعاب (الكونسول) وسماعات الرأس والكاميرات الرقمية وصل إلى 7.7 مليار يورو، بارتفاع بمقدار 878 مليون يورو أو بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وبارتفاع بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بحسب "الألمانية".وجرت العادة أن تنتعش الأنشطة التجارية للإلكترونيات الترفيهية خلال الربع الأخير من كل عام بالتزامن مع فترة يوم الميلاد.وحسب بيانات المكتب، استوردت ألمانيا نحو نصف هذه المنتجات في العام الحالي من آسيا، ولا سيما من الصين التي استأثرت بـ39.2 في المائة من واردات ألمانيا من الإلكترونيات الترفيهية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وجاء في المرتبة الثانية بولندا بـ10.8 في المائة ثم اليابان بـ7.8 في المائة.من جهة أخرى، من المنتظر أن يدخل القانون الجديد للحماية من العدوى في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية أمس.كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد صادق أول أمس الإثنين على القانون الذي يتضمن شروطا جديدة للحماية من كورونا.وأقر البرلمان الألماني القانون الخميس الماضي، قبل أن يقره مجلس الولايات الجمعة.يذكر أن القانون المثير للجدل، والمقدم من أحزاب ائتلاف "إشارة المرور"، ينص على تدابير لمكافحة جائحة كورونا، تشمل قاعدة "3 جي" في أماكن العمل والحافلات والقطارات. وتقصر هذه القاعدة الدخول إلى الأماكن المختلفة أو ركوب وسائل النقل العام على الملقحين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبية.ويضم ائتلاف "إشارة المرور" الذي يحتمل أن يحكم ألمانيا في السنوات الأربع المقبلة كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.وفي ظل القانون الجديد، لن يتم مبدئيا فرض قيود على التجول على نطاق واسع ولن يتم إغلاق المدارس. ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الاتحادية والولايات بتقييم تأثير هذا القانون في التاسع من الشهر المقبل وتشديده إذا لزم الأمر.أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اعتزامها التفتيش على التزام ركاب قطارات المسافات البعيدة والقطارات الإقليمية بقاعدة "3 جي" للحماية من كورونا التي تقصر السماح بركوب القطارات على الملقحين أو المتعافين أو أصحاب النتائج السلبية لاختبار كورونا، حيث ستدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.وأوضحت (دويتشه بان) أن فرق أمن ومراقبة ستقوم بهذه المهمة بشكل عشوائي مشيرة إلى أن التفتيش سيتم فقط خلال الرحلة وليس عند ركوب القطار وذكرت أن قاعدة "3 جي" تسري فقط على القطارات وليس المحطات أو الأرصفة. وستطلب فرق التفتيش من المخالفين النزول في أقرب محطة يقف فيها القطار، وقالت "دويتشه بان" إن فرق التفتيش يمكنها أن تطلب الدعم من الشرطة الاتحادية.وتابعت الشركة أنها تعتزم القيام بإجراءات تفتيش في نحو 400 خط لقطارات المسافات البعيدة في أول أيام بعد دخول قاعدة "3 جي" حيز التنفيذ. بذلك تنفذ الشركة القانون الجديد للحماية من العدوى للحكومة الألمانية.إلى ذلك، سجلت أعداد ركاب المطارات الألمانية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رقما قياسيا للعام الحالي.وأعلن اتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" أمس أن عدد الأشخاص الذين سافروا عبر المطارات الألمانية في الشهر الماضي وصل إلى 12.6 مليون شخص وهذه هي أعلى حصيلة شهرية في العام الحالي، كما أنها تمثل ارتفاعا بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعدد ركاب المطارات الألمانية في الشهر نفسه من العام الماضي الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا.ووصلت الرحلات الجوية الداخلية في ألمانيا والرحلات العابرة للقارات في الشهر الماضي إلى أكثر من ثلث المستوى العادي لهذه الرحلات الذي كان قبل اندلاع الأزمة (في الشهر نفسه من 2019)، فيما وصلت الرحلات على مستوى أوروبا إلى ثلثي المستوى المعتاد وذلك لأسباب على رأسها موسم عطلات الخريف.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد رالف بايزل إن " النقل الجوي الداخلي في ألمانيا حقق قفزة في النمو في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي" وعزا هذه القفزة إلى ارتفاع معدلات التطعيم وتسهيل قواعد السفر داخل أوروبا.ولا يزال هناك نقص كبير في رحلات ما وراء البحار.يذكر أن الولايات المتحدة عاودت السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي الملقحين بالقدوم جوا إليها اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.