رئيس الجامعة يتوج الكليات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة فرسان الجامعة 

توج رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ، صباح اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 1443، الكليات الفائزة في مسابقة فرسان الجامعة، كما كرم أعضاء لجنة التحكيم للعام الدراسي الجاري، والتي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب ، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.



وجاءت نتائج المسابقة والتي استمرت يومين على النحو التالي المركز الأول: كلية الحاسبات وتقنية المعلومات والمركز الثاني: كلية الطب وفي المركز الثالث: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الرابع مناصفة بين كلية الصيدلة وكلية الآقتصاد والإدارة أما المركز الخامس فقد حصلت عليه كلية العلوم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن المسابقة عامة وتقام سنويا لجميع طلاب الجامعة تشترك فيها الكليات بفرق من الطلاب في مرحلة البكالوريوس وتهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.