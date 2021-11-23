هل يؤجج الاستثمار السلبي التضخم؟

هل تعهد لجهاز حاسوب بأموالك؟ كان هذا هو السؤال المطروح على غلاف مجلة "ذا ستيتيست" في 1966.يبدو وكأنه سؤال سخيف الآن. لكن لا تنس كم تغيرت الأوقات بشكل هائل. تساءلت المجلة نفسها عما إذا كانت فكرة جيدة أن يتم الدفع للعاملين بالشيكات. بالطبع، ساعد ذلك على توفير ساعات العمل التي يقضيها المرء في تحصيل النقود من البنك، وحراستها، والتأكد منها، وفرزها ووضعها في رزم الأجور.لكن في المملكة المتحدة على الأقل، أتت بمشكلات قانونية، قانون الشاحنات لـ1831، المصمم لمنع الدفع بالمستندات، طالب بأن يتم الدفع لجميع العمال "بعملة البلد". ولم يكن جميع العمال غاضبين من ذلك، لأنه حول عملية تحصيل النقد من البنك إليهم.قالت مجلة "ستيتيست" إن هذا سينجح فقط إذا أصبحت الحسابات المصرفية مستخدمة بشكل واسع، مضيفة، "ربما سيكون لمعشر النساء بعض التأثير في ذلك".بالعودة إلى أموالك وأجهزة الحاسوب. تمت كتابة المقال عندما اجتمع 200 محلل مالي في مؤتمر في نوردفيك، هولندا، لمناقشة موضوع الحواسيب الضخمة التي تركوها خلفهم في مكاتبهم ومدى قدرة هذه الأجهزة على انتقاء المحافظ المالية بشكل أفضل من البشر.لم يقبل الجميع الأمر، أشار الرافضون إلى أنه لا توجد طريقة لبرمجة "سمات عقل بشري ذكي في جهاز كمبيوتر".في الـ50 عاما أو أكثر منذ ذلك الوقت، خسر الرافضون الحجة بشكل كامل. يعهد جميع المستثمرين تقريبا للحواسيب ببعض من مدخراتهم على الأقل. تتم الآن إدارة 40 في المائة من الأصول الأمريكية بشكل سلبي وتشير معظم الأدلة إلى أن العقل البشري الذكي ليس مطلوبا في العملية، فبعد الرسوم، تميل الصناديق العادية المدارة سلبيا عادة إلى التفوق على أداء الصناديق العادية المدارة بشكل نشط.يمكنك العبث بالأرقام والمناطق والعثور على البيانات لطمس هذا قليلا، الاستثمار النشط يعمل بشكل أفضل خارج الولايات المتحدة ويميل المستثمرون العاديون إلى التجمع في الصناديق النشطة ذات الأداء الأفضل.لكن بغض النظر عما تعتقده، كان لهذا التحول عواقب وخيمة. لقد جعلت الاستثمار بسيطا ورخيصا لملايين الأشخاص، وهذا أمر جيد.لكنه قدم أيضا قوة هائلة للمديرين السلبيين الكبار - في الولايات المتحدة، تعد بلاك روك أو فانجارد أو ستايت ستريت أكبر مساهم فردي في أغلبية الشركات الكبرى. وقد لا يكون ذلك جيدا.هناك أيضا احتمال أن يكون صعود الاستثمار السلبي أحد العوامل العديدة التي تؤدي إلى تحيز جديد للتضخم على مستوى العالم.كيف؟ بطريقتين. أولا، قد يقلل من الضغط التنافسي في السوق. حيث يهدف المستثمرون النشطون إلى اختيار الفائزين. إذا كانوا يريدون حمل أسهم شركة طيران، مثلا، فسيبحثون عن الشركة التي يعتقدون أنها الأفضل ويدعمونها لتتفوق على الشركات الأخرى.المستثمرون السلبيون لا يتخذون مثل هذا القرار. سيحتفظون فقط بجميع شركات الطيران في فهرس، وبدلا من الرغبة في أن تقوم شركة ما بعمل جيد بشكل خاص، فإنهم يريدون منها جميعا أن تعمل بشكل جيد. هذا ليس بالضبط نوع الموقف الذي يشجع الضغوط التنافسية التي تحافظ على انخفاض الأسعار.لكن هناك أيضا احتمال آخر هنا - الاستثمار السلبي هو استثمار فاعل في الزخم (حين تصبح الأشياء أكثر تكلفة تشتري أجهزة الحاسوب تلقائيا مزيدا منها).هذا يوجد ديناميكية غريبة حيث تصبح الأسهم باهظة الثمن أكثر تكلفة وتبقى الأسهم الرخيصة رخيصة. هذا مهم للمستثمرين في القيمة "فهم يحبون الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، وليس الشراء بسعر منخفض والاحتفاظ بالشيء المنخفض إلى أجل غير مسمى".لكنه قد يحدث فرقا في الأسعار أيضا. في خطاب موجه للمستثمرين العام الماضي، اقترح ديفيد أينهورن من شركة جرين لايت كابيتال أن التقييمات المنخفضة للشركات الصناعية قد تكون في حد ذاتها تضخمية.إذا كان لدى الشركات الصناعية التقليدية تقييمات منخفضة، وبذلك تكلفة عالية ضمنيا للسهم، فمن المنطقي أن يطالب حملة الأسهم بأن تكون لمدفوعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم الأولوية على توسيع الطاقة، إذا كانت السوق تعطي القليل من القيمة لشركتك، فلماذا عليك توسعتها؟كتب أينهورن أن هذا يؤدي إلى استمرار نقص الاستثمار، وبسبب نقص المعروض الجديد، يؤدي أيضا "إلى استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من الصناعات".إذا ظلت الأسعار مرتفعة لفترة طويلة - طويلة لدرجة أنه يتعين حتى على البنوك المركزية في العالم قبول أن التضخم ليس "عابرا" - فإن هذه الديناميكية ستتغير - لكنها لم تتغير بعد.التعدين هو القطاع الكلاسيكي هنا - والنحاس على وجه الخصوص. في وقت كتابة أينهورن للرسالة، كانت شركة جرين لايت تحتفظ بأسهم شركة التعدين الكندية تيك ريسورسيز.يستغرق تطوير منجم نحاس من ثمانية إلى عشرة أعوام، ومع وجود عدة مناجم جديدة قادمة في الأعوام القليلة المقبلة، سيتقلص العرض بحلول منتصف العقد - هذا في وقت يؤدي فيه الطلب لتحرك الثورة الخضراء بشكل أسرع وأسرع إلى زيادة الطلب على النحاس، والمعادن الأخرى مثل الليثيوم.توقع ارتفاع الأسعار لبعض الوقت. هناك ديناميكية مشابهة في بناء المنازل في الولايات المتحدة، وفي الشحن الجوي وجميع أنواع السلع.هناك رسالتان هنا. الأولى، أنه ينبغي لنا شراء الشركات في هذا الوضع، ستظل النقود التي تلقي بها دائما موضع ترحيب، وسيلاحظ المستثمرون النشطون المتبقون في قطاع إدارة الصناديق في نهاية المطاف، خاصة مع أن أرقام التضخم ستستمر بمفاجأتهم. وعندما يتحول المد، سيتحول سريعا.بالنسبة إلى المعادن ربما تنظر إلى صندوق أماتي للمعادن الاستراتيجية الذي يغطي الموضوع بشكل جيد. لقد تحدثت أيضا مع سبنسر أدير، المدير المشارك لصندوق مونكس إينفينسمنت ترست "الذي أحمل أسهمه" على هذا المنوال أخيرا، لقد استثمر في أعمال التكتلات مارتن ماريتا لأسباب مشابهة.الرسالة الثانية تعد أقل وضوحا، ربما لم يكن ينبغي أن نعهد لأجهزة الحاسوب بهذا القدر الكبير من أموالنا. لا يزال هناك شيء يقال عن العقل البشري الذكي.