وزير التعليم: المرأة السعودية حققت قفزات تاريخية في عهد الملك سلمان

قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أنه في عهد ⁧‫الملك سلمان بن عبد العزيز شهدت مسيرةُ تمكينِ المرأةِ السعوديةِ قفزاتٍ تاريخيةً في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ الشاملةِ، وفقَ الرؤيةِ الطموحةِ 2030.

وأكد آل الشيخ خلال أعمال وفعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، أن المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين حققت مكتسبات كثيرة، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات.

ويشهد أروقة المؤتمر 7 جلسات علمية رئيسة و 5 جلسات حوارية متنوعة، يصاحبها معرض لأعمال وفعاليات المؤتمر بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة، و60 مؤسسة وهيئة حكومية وأهلية تستعرض تجاربها في تمكين المرأة، إضافة إلى تقديم 49 بحثًا علميًا محكمًا تتناول في طياتها الكثير من المنجزات والقرارات التاريخية والإصلاحات التي تخص المرأة السعودية وسُبل تعزيزها في ضوء الدعم والتوجيهات الكريمة، في حين شارك 110 متحدثين ومتحدثات في الجلسات العلمية والحوارية المصاحبة لأعمال وفعاليات المؤتمر.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المحاور؛ كالإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، والهوية الوطنية للمرأة السعودية، وتعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب، ودور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومستقبل وتحديات تمكين المرأة.