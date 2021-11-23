الصحة العالمية تحذر: أوروبا قد تسجل 700 ألف وفاة جديدة بكوفيد بحلول الربيع

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الوفيات جرّاء كوفيد في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022"، مضيفة وفقا للفرنسية أنه يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.