مسؤولة بريطانية سابقة: لندن تتجاهل الخطر الوبائي المستقبلي

قالت الرئيسة السابقة لقوة المهام المسؤولة عن اللقاحات في لندن، إن بريطانيا "تتجاهل" الخطر الوبائي المستقبلي.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كيت بينجهام، التي تخلت عن دورها في نهاية العام الماضي، قولها إن بريطانيا كانت غير مستعدة بصورة يرثى لها، لوباء كورونا، وحثت الوزراء على التحرك الآن لبناء الدفاعات ضد كارثة مستقبلية.

وقالت إن هناك نقصا مدمرا في المهارات والخبرة في مجالات العلوم والصناعة والتجارة والتصنيع في الخدمة المدنية، وانتقدت ثقافة التفكير الجماعي وتجنب المخاطرة، التي تخنق المبادرة وتشجع على التباطؤ.

وأشارت إلى أن تدخل كبير المستشارين العلميين، سير باتريك فالانس، الذي لديه خلفية في مجال الأبحاث والتطوير بشركات الأدوية، هو فقط الذي سمح بتأسيس فريق عمل مسؤول عن اللقاحات خارج هياكل "وايتهول" العادية.

