الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قفزة في إصابات كوفيد

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، مسجلة أسوأ جلسة لها في نحو شهرين، إذ أثارت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 مخاوف من تشديد القيود، لكن أسهم الطاقة والتعدين ارتفعت مع صعود أسعار السلع الأولية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3 %. ومن بين الرابحين القلائل أسهم قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية. كما تلقت أسهم شركات الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات الطوارئ.

وصعدت أيضا أسهم شركات التعدين بينما أشار محللون إلى أن تحسن الاتجاهات الاقتصادية في آسيا أعطى دعما للقطاع.

وبحسب (رويترز) هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 3.4%، مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في شهرين، مع تضرر جاذبية القطاع من احتمالات تزايد أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم شركات السفر 1.8% بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا بشأن السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في البلدين.

ولامس مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو مقياس القلق في أسواق الأسهم في أوروبا، أعلى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا.