«الصحة»: الجرعة التنشيطية تعزز المناعة ضد المتحورات

أكدت وزارة الصحة، فعالية جرعتي لقاح كورونا في الحماية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفيروس لا يزال قائما، لذلك هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية تعزز المناعة في ظل وجود المتحورات.وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تعافي 50 حالة، وتسجيل حالتي وفاة.وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 549518 حالة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 538640 حالة، بنسبة شفاء بلغت 98.2 في المائة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 52 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 8826 حالة.ووصل إجمالي جرعات اللقاح التي منحتها الوزارة منذ انطلاق حملة التطعيم إلى 47.04 مليون جرعة لقاح. ودعت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.