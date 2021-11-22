القائمة الذهبية .. 10 هلاليين مقابل كوري

بلغت القيمة السوقية للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال لكرة القدم ونظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي اليوم على ستاد الملك فهد الدولي، 71.93 مليون يورو "304,428,527 ريالا" وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، نسبة الأزرق منها 85 في المائة، فيما تبلغ نسبة الضيوف 15 في المائة.يشار إلى أن قيمة الهلال السوقية في حدود 61.15 مليون يورو "258,804,455 ريالا"، فيما تبلغ قيمة الفريق الكوري السوقية 10.78 مليون يورو "45,629,733 ريالا".وفيما تفوق قيمة البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال والبالغة 15 مليون يورو "63,487,144 ريالا" جميع لاعبي بوهانج ستيلرز، ولم تتضمن قائمته لاعبا واحدا قيمته السوقية أكثر من 850 ألف يورو "3,597,923 ريالا".ولم تضم القائمة الذهبية الأغلى في المباراة النهائية من الفريق الكوري الجنوبي سوى الحارس كانج هيون مو والبالغة 725 ألف يورو "3,067,547 ريالا"، فيما استحوذ لاعبو الهلال على باقي الخانات العشرة.يشار إلى أن الهلال وصل خلال تاريخه إلى نهائي دوري الأبطال سبع مرات، ولم يلتق فيها بأي فريق من كوريا الجنوبية، حيث حصد الأزرق اللقب ثلاث مرات أمام استقلال طهران الإيراني في 1991، ثم انتظر ليحقق لقبه الثاني على حساب جوبيلو إيواتا الياباني 1999 ـ 2000، أما الثالث فكان أمام أوراوا رد دايموندز من اليابان أيضا.وحل الأزرق ثانيا في أربع مرات أمام جيف يونايتد من اليونان في 1986، وطوكيو فيردي من اليابان بعدها بعام أي 1987، وسترن سيدني واندررز من أستراليا في 2014، وأخيرا أوراوا رد دايموندز الياباني 2017.