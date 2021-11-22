"الوطنية للتأمين" تقدم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين اليوم عن تقديمها يوم الإثنين بتاريخ 17/04/1443هـ (الموافق 22/11/2021م) ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. علماً بأنه قد تم تعيين شركة العربي الوطني للاستثمار مستشاراً مالياً للطرح.

يأتي ذلك إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ 09/02/1443هـ (الموافق 16/09/2021م) المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 02/04/1443هـ (الموافق 07/11/2021م) بخصوص حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.