اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن القيود المفروضة حاليا غير كافية لاحتواء الموجة الوبائية الرابعة الشديدة، وفق ما أفادت مصادر في حزبها فرانس برس.
وقالت ميركل خلال اجتماع لقادة حزبها: "لدينا وضع خطير للغاية - القواعد المفروضة حاليا غير كافية، في وقت تتضاعف الإصابات الجديدة بكوفيد كل 12 يوما، وفق ما نقل مشاركون عنها.
ميركل: قيود كوفيد المطبقة في ألمانيا حاليا غير كافية
اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن القيود المفروضة حاليا غير كافية لاحتواء الموجة الوبائية الرابعة الشديدة، وفق ما أفادت مصادر في حزبها فرانس برس.
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