النمسا: غرامة بـ 4 آلاف دولار لكل من يرفض تلقي لقاح كورونا

يواجه النمساويون الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا غرامات تصل إلى 3600 يورو (أربعة آلاف دولار) فور بدء التطعيم الإلزامي في العام المقبل.

تأتي العقوبات في إطار خطوة مفاجئة من جانب الحكومة لتعزيز مستويات التطعيم فيما تعاني من زيادة في الإصابات دفعت البلاد إلى العودة إلى الإغلاق، بحسب بلومبرج.

وسوف تقدم السلطات أولا مواعيد للتطعيم للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وسوف يلي ذلك التعرض للعقوبات في حال تم رفض العرض، بحسب خطط الإجراء الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.

وبهذا سوف تكون النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا. وتوجد بين دول المنطقة ذات أقل معدلات للتطعيم بنسبة نحو 66 % من السكان المؤهلين للتطعيم.

وقالت وزيرة الدستور كارولينه إيدشتادلر إنه سوف يكون هناك غرامات أيضا تصل إلى 1500 يورو لمن يرفض تلقي جرعة تعزيزية.

وكان هناك تظاهرات بالفعل احتجاجا على التدابير الحكومية الجديدة التي تشمل على إغلاق على مستوى البلاد بدأ اليوم الإثنين. وتجمع نحو 40 ألف في فيينا يوم السبت بقيادة حزب الحرية اليميني المتطرف.

