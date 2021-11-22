التضخم يجبر الأمريكيين على إعادة التفكير في ميزانية موسم العطلات

فيما يقترب موسم التسوق الخاص بالعطلات، يجد المستهلكون الأمريكيون أن ميزانياتهم لا تتمدد مثلما كانوا يتوقعون.

يقول نحو ثلث متسوقي موسم العطلات إنهم يخططون الآن بشأن الإنفاق أكثر مما كانوا يتوقعون في سبتمبر، بحسب استطلاع صدر اليوم من شركة ديلويت.

ومن بين تلك المجموعة قال 41 % إن السبب لهذا هو ارتفاع الأسعار. وهذا يمثل ارتفاعا من نسبة 27 % قالوا نفس الشيء في 2020.

كان التضخم مسألة أساسية في موسم عطلات 2021، وأصبحت الأسعار مرتفعة بالفعل لأنواع كثيرة من المنتجات وسط تكاليف السلع المرتفعة والاختناقات في سلاسل التوريد والتخفيضات الضحلة، حسبما ذكرت "بلومبرج".

ورغم التهديدات لثقة المستهلك، لا يوقف الوضع الإنفاق، ويمكن لمبيعات موسم العطلات أن ترتفع ما بين 7 إلى 9 % العام الجاري، بحسب التوقعات التي أصدرتها ديلويت في شهر سبتمبر.

ولكن هذا النوع من النمو يمكن أن يصعب تحقيقه في حال لم يجد المستهلكون هدايا لشرائها .. وتعني المشكلة أن الكثير من المفردات ليست متوفرة وخصوصا في فئات الهدايا الرئيسية مثل الإلكترونيات والملابس واللعب.

وقال 63 % من المتسوقين الذين استطلعت الشركة آراءهم إنهم مروا بالفعل بموقف عدم توفر البضائع.

يذكر أنه تم إجراء استطلاع ديلويت عبر الإنترنت بين 1200 بالغ أمريكي من 21 إلى 25 أكتوبر.