"نساند للاستثمار" توقّع اتفاقية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في رابغ

وقعت شركة نساند للاستثمار المملوكة بالكامل لشركة "سابك" اتفاقية استثمار عن طريق صندوق نساند بإدارة البلاد المالية مع شركة المملكة الخضراء للصناعة وشركة (AMUT) الإيطالية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين في رابغ وذلك في إطار التزامها بالاستثمار في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030. وسينتج المصنع رقائق ترفتالات بولي إيثيلين مُعاد تدويرها للاستخدام في الأغراض الغذائية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

وأعرب فيصل البحير الرئيس التنفيذي لشركة نساند للاستثمار عن اعتزازه بتحقيق إنجاز جديد يكلل جهود الشركة الرامية إلى توثيق التوافق الإستراتيجي مع أهداف المملكة وكذلك أهداف "سابك" لدعم المحتوى المحلي والمساعدة في تعزيز تنافسية المملكة على مستوى العالم. مؤكدا أن هذا الإنجاز يدعم التزام "سابك" بترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة الأشمل.

من جانبه أوضح فهد النعيم كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نساند للاستثمار أن الاستثمار في مصنع إعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين سيحقق قيمة اقتصادية للمملكة. مبينا أن تعزيز مثل هذه الاستثمارات يدعم أهداف المملكة بأن تصبح من مراكز التصدير المهمة في العالم. يذكر أن نساند للاستثمار تدعم وتمكن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة وتعد هذه الصفقة السادسة التي وقعتها منذ تأسيسها أواخر 2018 للمساعدة في تعزيز المحتوى المحلي وخدمة أهداف التنويع الاقتصادي الوطنية.