"اتساق المحدودة" تطالب "ام اي اس" بدفع 65.5 مليون ريال تعويضا عن بعض الأعمال

قامت شركة اتساق المحدودة برفع دعوى ضد شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس"، مطالبة بالتعويض بمبلغ 65,469,447 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15% بالإضافة إلى مبلغ 300,000 ريال عن أتعاب المحامي. وذلك عن خدمات استشارات تقنية للمستفيد النهائي بحسب إدعاء الشركة المدعية.

وأوضحت "ام اي اس" إن القيمة الأولية الأساسية للاتفاقية الموقعة بين شركة المعمر والشركة المدعية هو 367 ألف ريال فقط مع وجود بند لأعمال اضافية في حالة طلب المستفيد النهائي تفعيل ذلك البند، وقالت إنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.