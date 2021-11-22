"الدخيل المالية": 1207.7 % نسبة تغطية اكتتاب "جروب فايف السعودية"

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10% من أسهمها، حيث بلغت نسبة التغطية 1207.77% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 09 /04 /1443هـ (الموافق 14 /11 /2021م حتى يوم الخميس 13 /04 /1443هـ الموافق 18 /11 /2021م.

وسوف تقوم مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي بإكمال الإجراءات الازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في السوق الموازية "نمو".