طرح 20 % من أسهم "تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات" للاكتتاب وإدراجها في "نمو"

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإكتتاب للطرح المحتمل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نية الشركة في طرح 400 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وحصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 14 /03 /1443هـ (الموافق 20 /10 /2021م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28 /03 /1443هـ (الموافق 03 /11 /2021م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 08 /05 /1443هـ (الموافق 12 /12 /2021م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 12 /05 /1443هـ (الموافق 16 /12 /2021م).